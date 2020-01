Wat fijn dat ons brein het geheugen heeft bedacht

column Eenzaam­heid is een slechte raadgever in de liefde

10:01 Met stijgende verbazing las ik een verhaal over een zekere Harry, die voor meer dan dertigduizend euro belazerd was door een ‘liefje’ uit het buitenland, dat hij had leren kennen via een datingsite. Nog verwikkeld in zijn echtscheiding was hij eenzaam en verlaten digitaal op zoek gegaan naar verse romantiek.