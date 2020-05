Wat heeft er zich achter die voordeur afgespeeld?

Column Pubers in hun eindexamen­jaar scoren hoog op de ranglijst der getroffe­nen

10:00 Nu de eerste coronapaniek voorbij is, verdwijnt stilletjesaan ook het gevoel van saamhorigheid van de eerste weken. Zo heb ik al een poosje geen oproep meer voorbij zien komen om mijn kroost tekeningen te laten maken voor mensen in zorgcentra. En in de supermarkt is het weer haast als vanouds; ieder voor zich en God voor ons allen.