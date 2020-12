Wat ik wél begreep, was de frustratie die de mensen op het 18 Septemberplein voelden

Commentaar Deurne wil draagvlak maar stel je daar niet te veel bij voor

10 december Inwoners van 't Zand bij Liessel in de gemeente Deurne zien huisvesting van 39 arbeidsmigranten in hun buurtschap niet zitten. 45 inwoners nemen de zaak hoog op. Ze hebben advocaten in de arm genomen en 26 bezwaren ingediend.