Wat is dat toch, dat de herfst altijd zo’n ding is?

Column Beste lezer: Vooraf lezen mag, maar het steekt wel

30 september Het wordt ons te pas en te onpas gevraagd, of een verhaal voor publicatie nog gelezen mag worden. Bronnen willen zeker zijn van de inhoud van een verhaal en vertrouwen de verslaggever niet op zijn of haar blauwe ogen. Dat mag, maar het steekt wel. Onwillekeurig voedt zo'n verzoek de gedachte dat getwijfeld wordt aan onze professionaliteit, aan onze zorgvuldigheid. Alsof we broddelwerk afleveren, overal maar een slag naar slaan. Het is je reinste flauwekul. We maken fouten, maar we zijn ook goed in ons vak anders zouden we allang afgestraft zijn.