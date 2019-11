Wat is er toch aan de hand met ons gemoedelijke land van vrijheid en blijheid?

Column Factchec­ken is nu belangrij­ker dan ooit

10:01 Ik had het laatst met mijn collega over de advertenties op Instagram. Het viel haar op dat ze advertenties te zien kreeg over dingen die ze nog nooit had opgezocht op internet, bijvoorbeeld een Duitse cursus. Alleen omdat ze gezegd had dat ze ‘Strümpfe’ zo’n mooi woord vindt.