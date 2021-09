Wat mij betreft zouden ze het vaccineren trouwens best mogen verplichten in het bedrijfsleven en bij het zorgpersoneel

Column Win-win: eten wordt niet weggegooid en je koopt het voor weinig geld

22 augustus 5530 winkels doen inmiddels mee met Too Good To Go, de app die voedselverspilling tegengaat. Deze bestaat sinds begin 2018 en steeds meer ondernemers sluiten aan. Op aanraden van mijn dochter downloadde ik de app toen al op mijn telefoon. Om er vervolgens lang niks mee te doen.