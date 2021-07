Wat moest je in Dubai?

Ik had geen interesse in de beelden, net zoals in de foto's op onze site van de sloep van Ronaldo, kosten zo'n zes miljoen. De sloep van Ronaldo zal ongetwijfeld groter zijn dan die van koning Willem-Alexander, maar wat dan nog: het blijft toch een sloep van een rijke sloeber. Dit soort decadentie interesseert me niet en nooit gedaan ook. Daar reken ik niet de Amerikaanse staalmagnaat Frick toe, die drie Vermeers in de gang (!) had hangen. Dat is een een ander verhaal. Dat is geen decadentie, maar liefde.