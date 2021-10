Waterschap De Dommel laat kans om sociaal gezicht te laten zien voorbij gaan

Het algemeen bestuur is vergelijkbaar met een gemeenteraad met dien verstande dat 7 van de 30 zetels worden ingenomen door niet gekozen vertegenwoordigers van grondeigenaren, het bedrijfsleven en beheerders van natuurterreinen. Het voorstel was om de norm voor vrijstelling voor mensen in de bijstand maar ook de werkende mensen met een laag arbeidsinkomen te verhogen van 95 naar 100 % van de bijstandsnorm. Hiermee zou het Waterschap, haar ouderwetse beleid uit de vorige eeuw, in lijn brengen met dat van de andere Waterschappen en de gemeenten in Zuid Oost Brabant.

De eindjes aan elkaar knopen

Het voorstel zou een groot aantal werkende mensen met een laag inkomen helpen om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor burgers is het ook belangrijk dat je niet ieder keer met een andere overheidsregel wordt geconfronteerd wanneer je in deze omstandigheden verkeert. Harmonisatie van de overheidsregels is zeer belangrijk.

Tot onze grote ontzetting en teleurstelling is het voorstel verworpen. Behalve de algemeen bestuursleden van de PvdA stemden stemden Water Natuurlijk en de Natuurterreinen ook voor het voorstel. Ook zij begrijpen dat het waterschap alleen draagvlak krijgt voor maatregelen wanneer zij een goed sociaal maatschappelijk beleid voert. Helaas waren de overige fracties tegen het sociaal verantwoorde voorstel. En dat terwijl de VVD en de fractie Ongebouwd deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur (vergelijk met het College van Burgemeester en Wethouders), die dit voorstel tot modernisering van het kwijtscheldingsbeleid zelf hebben opgesteld.

Het voorstel zou tot een kleine verhoging van de waterschapsbelasting leiden. Solidariteit is nu eenmaal niet vrijblijvend. De extra kosten per huishouden werden geschat op 2 a 3 euro per jaar. De prijs dus van een kopje koffie per jaar! De geringe verhoging was een van de belangrijkste argumenten om tegen te stemmen.

Helaas voerden enkele partijen het populistische argument aan dat de minima beter een baan kunnen zoeken dan steunen op regelingen van het Waterschap de Dommel. Met zo’n maatschappijbeeld kan je met recht de vraag stellen of de Dommel wel klaar is om als moderne organisatie haar taken uit te uitvoeren.

Als een klein Asterix en Obelix dorpje

De fractie Bedrijven gaf zelfs aan trots te zijn dat het Waterschap de Dommel als enige Waterschap geen 100% vrijstelling van belastingen hanteert en zoals zij zelf zeggen ‘functioneert als een klein Asterix en Obelix dorpje.’ Wij vinden dat in een economisch welvarende Brainportregio dit achterhaalde sociaal beleid afkeuring verdient. We moeten streven naar een brede welvaart voor iedereen.

We gaan het kwijtscheldingbeleid bij het Waterschap onder de aandacht houden. Het zal zeker bij de nieuwe Waterschap verkiezingen over anderhalf jaar in de schijnwerpers staan. Wij zijn gesterkt door de vele reacties van mensen en organisaties die actief zijn in het sociale domein.

En intussen hopen wij dat de gemeenten, die begrijpen hoe je met kwijtscheldingsbeleid moet omgaan, het Waterschap hierop aanspreken.

De auteurs zijn lid van de fractie PvdA Waterschap De Dommel