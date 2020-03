We behoorden allemaal tot de risicogroep

Column Die anderhalve meter tafel is nu mijn thuis

27 maart Het was even graven in die grijze massa hier bovenin, maar na flink wat gepiep en gekraak en door gebruik te maken van de formule ‘Pi D kwadraat’, en vervolgens die uitkomst te delen door vier, kwam ik er dan toch maar mooi achter dat mijn tafel 1,2 vierkante meter groot is.