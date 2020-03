We hebben er een rommeltje van gemaakt in Nederland

Commentaar Dwangsom is juist hard nodig voor de overheid

5 maart Burgers hebben er recht op dat de overheid binnen een redelijke termijn beslist over een aanvraag of bezwaar. Om te voorkomen dat de overheid burgers eindeloos aan het lijntje houdt, staat in de wet dat een dwangsom kan worden opgelegd als de beslistermijn wordt overschreden. Dat is geen overbodige luxe. Sommige overheidsinstanties maken er een potje van.