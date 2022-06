We kunnen wel helpen, maar we willen het niet altijd

Hoog tijd dat de excuus­truus een mannelijke of onzijdige variant krijgt: de sor­ry-steef?

EINDHOVEN - Het woord ging afgelopen week veelvuldig over tafel: excuustruus. We gebruikten het in het artikel over de twee zogeheten stadsgezanten die Eindhoven aanstelt in het nieuwe stadsbestuur. We vroegen onszelf af of het woord seksistisch was en daarom vermeden moest worden. Zoals we vaak bediscussiëren wat we opschrijven.

