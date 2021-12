We leken op weg naar niets, maar tegelijk ook naar alles

We namen de trein naar Weert en zouden daar de bus pakken naar ons uiteindelijke doel: Nederweert. De bushalte in Weert was uitgestorven, alsof alle laatste bussen al vroeg in de middag vertrokken waren. We zouden drie kwartier moeten wachten, dus kletsten we de tijd vol over ons meest geliefde onderwerp: muziek. Daar kun je eindeloos over praten, zeker op een verlaten busstation.