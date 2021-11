We moeten leren leven met corona, hoor je laatste tijd vaker. Ik kauwde op de vraag ‘hoe dan?’

Column Nee, ik weet niks van rappers en ik wil ook zo min mogelijk van ze weten

Zaterdagochtend vroeg ik onze dochter of ze ooit van Travis Scott had gehoord? Natuurlijk, klonk het, jij niet dan? Nee, ik weet niks van rappers en ik wil ook zo min mogelijk van ze weten en vooral horen. Het was niet de eerste keer dat onze generatiekloof en verschillende muzieksmaak aan het licht komt. Zij wordt gek van mijn muziek en ik van haar muziek, dus probeer je elkaar in dat opzicht zoveel mogelijk te ontzien, al is dat met muziek vrij moeilijk.

9 november