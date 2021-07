We moeten ons niet laten strikken voor zinloze en levensgevaarlijke missies; lokale bevolking vaak teleurgesteld

En wederom moeten we concluderen dat ook de missie naar Afghanistan zinloos is geweest. Toch blijven topverantwoordelijken bij hoog en bij laag volhouden dat het een succesvolle missie was. Ja voor hen, want zij hebben zich solidair getoond met de bondgenoten en hebben zich verzekerd van hun steun. Maar voor hun eigen mannen/veteranen hebben zij alleen maar frustratie en trauma’s veroorzaakt. De lokale bevolking die met de missie rust, orde, veiligheid en vrede is beloofd, die blijven gefrustreerd achter. Zij vrezen terecht de terugkeer en wraak van onder andere de Taliban.

Democratie volgens westerse maatstaven

De gedachte dat wij het leven van de lokale bevolking veilig en vreedzamer kunnen maken en er een democratie volgens westerse maatstaven kunnen bewerkstelligen, wordt voortdurend gefrustreerd door IS, de Taliban en Al Qaida. Guerrillagroeperingen die zich als een vis in het water bewegen tussen en onder de bevolking. Zij hebben kennelijk een goede studie gemaakt van de werken van Mao Zedong, Nasution, Ho Chi Minh, Vo Nguyen Giap en Che Guevara over guerrilla-oorlogvoering. Zij voeren hit and run acties uit en zaaien paniek. Zij zetten alles in om het vertrouwen in de inspanningen van buitenlandse vredesmissies te ondermijnen.

Zolang de bevolking angst voor wraak en daadwerkelijke terreur vreest, zal op weinig en zelfs geen medewerking kunnen worden gerekend. De Fransen (Indo-China), de Amerikanen (Vietnam), de Engelsen (India, Pakistan, Malakka en Kenya) en ook de Nederlanders (Indonesië) hebben met deze ongelijke strijd te maken gehad. Maar hebben ze er ook van geleerd? Blijkbaar niet, want ook Nederland committeert zich steeds weer aan militaire interventies en missies, waarvan vooraf al vast staat dat de kansen op een gunstig resultaat vrijwel nihil zijn. Toch blijft men bij hoog en bij laag volhouden dat de missies zin hebben. Jazeker, militair-technisch heeft men veel kunnen leren. Maar de politieke en humanitaire doelen worden nauwelijks en zelfs niet gerealiseerd.

Een aantal grote missies heeft Nederland met de staart tussen de benen moeten beëindigen. Ik denk aan de politionele acties in “ons” Indië, de Korea-oorlog, Nederlands Nieuw-Guinea, Libanon, Srebrenica, Afghanistan, Irak, Iran en Mali. Van al de missies kan na nuchter en eerlijk analyseren, de conclusie getrokken worden, dat het vooraf al duidelijk was, dat het beoogde doel niet gehaald zou worden.

Uitzending kostte onnodig 100 slachtoffers

Van twee missies kan ik uit persoonlijke ervaring spreken, wanneer ik stel dat wij tegen beter weten in, op missie zijn gestuurd. De eerste was de uitzending naar Nederlands Nieuw-Guinea: in 1962 werd het 17 Infanterie Bataljon voor twee jaar uitgezonden om NNG voor Nederland te behouden. Aan boord, op weg naar NNG, besprak ik met een collega pelotonscommandant mijn probleem: mijn vrouw was in verwachting. “Maak je maar geen zorgen, zei hij, we zijn in december 1962 weer thuis!” Die collega was Herman van Royen, de zoon van VN-ambassadeur van Royen, die op dat moment in New York met de minister van buitenlandse zaken Luns, de overdracht van NNG aan de VN besprak en voorbereidde. Deze uitzending heeft onnodig 100 slachtoffers gekost.

De tweede ervaring betreft de missie naar Srebrenica in 1994/95: de laatste commandant van het Canadese contingent in Srebrenica gaf mij, op indringende wijze, de redenen aan waarom Canada het mandaat had terug gegeven. Hij drukte me op het hart mijn verantwoordelijke chefs te informeren over de ervaringen van de Canadezen. In persoon heb ik de Chef Defensie Staf (nu de Commandant der Strijdkrachten) generaal Arie van der Vlis en de Bevelhebber der Landstrijdkrachten luitenant-generaal Hans Couzy, deze Canadese waarschuwing gemeld. Het mocht niet baten: we gingen toch. Het resultaat is bekend.

Wat is toch de reden dat we ons steeds weer laten strikken voor onmogelijke en levensgevaarlijke missies. Missies die we met een onvoldoende bewapening en uitrusting moeten uitvoeren. Missies in gebieden waar we de taal en de cultuur van de bevolking niet kennen en waar onze aanwezigheid veelal wordt ervaren als een bedreiging. Missies waarvan de lokale bevolking op voorhand weet, dat die maar tijdelijk zijn en dat ze nooit weten wat het vervolg zal worden. Wat ze wel weten, is dat zij wederom aan hun lot worden overgelaten, met de dreiging van wraak en terreur. Zij zullen zwaar teleurgesteld en gefrustreerd achter blijven en voortaan de inmenging en hulp van buitenaf wantrouwen. Hun vertrouwen en hoop op het Westen zal omslaan in vijandigheid.

Zo optimaal mogelijk bewapend en uitgerust

De politieke en militaire planners weten dit. Ik geloof vast, dat mijn collega’s er alles aan doen om zo optimaal mogelijk bewapend en uitgerust aan een missie te beginnen. Voor doel, duur en einde van een missie zijn ze afhankelijk van de politieke planners. Toch meen ik, dat zij zich steviger kunnen uitlaten over de haalbaarheid van het doel van de missie(s) en de consequenties van de beëindiging van een missie voor de lokale bevolking. Ze moeten zich ook realiseren, dat hun eigen manschappen teleurgesteld en gefrustreerd zullen zijn en veel erger: getraumatiseerd. Vanaf de politionele acties tot heden zijn de aantallen getraumatiseerde veteranen bepaalt niet teruggelopen. Bedenk, het mislukken van een missie heeft nooit aan de militairen gelegen!!!