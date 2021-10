WE MOGEN WEER!!! Volle kantoren, dichtslibbende agenda's: succes mensen, pas je maar weer aan

INGEZONDEN OPINIE Voor oplossen van problemen is enige mate van solidari­teit cruciaal; wantrouwen onder­graaft democratie

14 oktober Anno 2021 lijkt de ene na de andere minister de fout in te gaan. Is het niet door extreme uitspraken, dan wel door het streven naar persoonlijk gewin of in het beste geval beperkt het zich tot bestuurlijk gestuntel.