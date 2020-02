We slaan door met de moorkop en de negerzoen

Opinie Discussie over vrouwen op verkeers­bord: Dat poppetje doet er wel degelijk toe

6 februari Het Eindhovense PvdA-raadslid Marjolein Senden blikt terug op de discussie die zij heeft losgemaakt over vrouwen op verkeersborden. Senden is raadslid voor de PvdA in Eindhoven.