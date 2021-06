We voelden ons bevrijd, jong en oud

In het geboortedorp zaten de terrasjes vol en werd de terugkeer van de vrijheid gevierd. In de kerk, waar hemelse bevrijding al eeuwen gevierd wordt, was het niet alleen koel, maar ook tamelijk leeg. Onze familie vormde ongeveer een derde van het aantal kerkgangers. De pastoor preekte over het hiernamaals, waar de doden elkaar zullen weerzien. In een kerk neem je dat graag aan, want daar is het geloof ook voor bedoeld: om troost en hoop te vinden in de dood.