We voelden ons goed, maar stel dat het foute boel was?

We zochten uit waar we moesten zijn. De test-straat bevond zich in een uithoek aan de andere kant van de stad. Dik twintig minuten fietsen, maakte onze dochter uit Google Maps op. Dan reken voor mij maar drie kwartier, zei ik. We zouden er toch al los van elkaar naar toe fietsen, want zij had de afspraak een uur eerder. Dus vond ik mezelf maandag rond het middaguur terug op een uitgebreid industrieterrein, waar ik nooit eerder het bestaan van bevroedde, terwijl ik met tussenpozen al bijna een halve eeuw in de stad woonde.