We weten allang dat de Russen alles omdraaien

Column Gewone mensen blijken slechts pionnetjes die rücksichts­los opgeofferd worden

Het is oorlog in Europa. Op televisie hadden we amper afscheid genomen van types als Diederik Gommers en Ab Osterhaus die de vorige wereldcrisis aan ons hadden geduid, of we kregen er een heel stel defensie- en veiligheidsexperts voor terug die deze nieuwe, misschien nog wel ernstigere dreiging, aan ons kwamen uitleggen.

25 februari