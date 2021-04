WE ZIJN ALLEMAAL GELIJK!!!

Column Olympische sporters wel een prik, kwetsbare mensen niet; het stoom komt er van uit m'n oren

16 april Olympische sporters die met voorrang geprikt worden; daar ging ik maar eens geen woorden aan vuil maken, had ik besloten. Al kwam het stoom eigenlijk uit mijn oren toen ik er eerder deze week over het las, want wat hebben zij precies gedaan om deze voorrang te verdienen? Hun prestaties zijn misschien uitzonderlijk, maar dat maakt hun levens niet meer waard dan dat van u of mij. Aan de andere kant: het gaat om slechts 200 sporters. Niets op het totaal aantal te zetten prikken. Dus laat het gaan, laat het los.