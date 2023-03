‘We zijn vóór droge voeten. Ja, duh, wie niet?’: de zin en onzin van de waterschapsverkiezingen uitgelegd

LEZERSBRIEVEN Brieven | Lightyear eigenlijk extra dure stekkerau­to | Carrière switch kan zelfs niet in deze krappe arbeids­markt

Helmonds autofabriek Lightyear maakt na een faillissement weer een doorstart (ED 20-2). Een simpele rekensom leert dat een pure zonneauto fictie is. Zonnecellen leveren daarvoor te weinig energie per vierkante meter. Volgens eigen opgave leveren de zonnecellen op de Lightyear 1 maar een klein deel van de benodigde energie, namelijk 70 km per dag bij gunstige omstandigheden. De rest van de 625 km bereik komt uit het stopcontact. De Lightyear 1 is eigenlijk een extra dure stekkerauto die onmogelijk kan concurreren met andere merken zonder zonnepanelen. Snel stoppen met deze verspilling van belastinggeld. Voor de getroffen werknemers is er werk zat in de regio. Tom Kassenaar, Nuenen