Weemoed en troost in een handjevol as

Het was een beetje zoals beschuit met muisjes bij een kraambezoek, maar dan anders. Ik wist niet meteen wat te antwoorden. Misschien kon het wel troostrijk zijn om wat van haar bij me te hebben. Maar aan de andere kant: een beetje as is ook niet meer dan dat: een beetje as. De rest is wat we er zelf aan toevoegen. ,,Weet je wat, denk er nog maar even over na", zei de weduwnaar. ,,Er is voorlopig nog genoeg”.

In sieraden en op bijzondere plekjes

Zo ging het (inmiddels al) meer dan vier jaar geleden met de as van mijn vriendin. In doosjes en zakjes verdeeld, verwerkt in sieraden en verstrooid op bijzondere plekjes. En zo deze en gene naast weemoed, ook troost biedend en dierbarere herinneringen.

Het is die tijd van het jaar. Het seizoen van vergankelijkheid. Allerzielen komt er aan. De avonden beginnen 's middags al. In de media is aandacht voor rouw-rituelen en uitvaarttrends.

Zo staat in onze krant een artikel over begraven. Of beter: over niet begraven. Want tussen de zerken op de begraafplaatsen is steeds meer plek, zo lees ik. Omdat steeds meer mensen (inmiddels 67 procent) kiezen voor cremeren. En omdat steeds meer nabestaanden het fijn vinden om iets moois met de as te doen. Doorgaans verstrooien met de wind in de rug natuurlijk of in een zilveren stroom laten meevoeren door het water.

,,Nee, doe toch maar niet", zei ik destijds tegen de weduwnaar van mijn vriendin. Ik kon me niet voorstellen dat ik iets met de as zou kunnen doen, waardoor het gemis minder pijnlijk zou zijn. En trouwens; in mijn hoofd en hart zou ze toch altijd blijven.

Waar ze altijd haar sigaretjes rookte

Maar een jaar later, toen we haar herdachten in ons familiehuis in de Ardennen, had de weduwnaar toch nog wat as meegenomen. Die verstrooide hij op het plekje tussen de berkenbomen waar ze altijd haar sigaretjes rookte. En nu ga ik dus, elke keer als we daar zijn, glimlachend even dag tegen haar zeggen.

De begraafplaatsen worden leger, maar ondertussen is het mooi te weten dat de wereld om ons heen voller wordt met mooie, liefdevolle plekjes omdat daar as van onze dierbaren is verstrooid.

