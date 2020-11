Weer twee weken zonder die aai over de bol. Amai...

Dat ze later vegetariër is geworden, heeft daar waarschijnlijk niets mee van doen, maar wel dat ze inmiddels ook erg van kunst houdt, kritisch is, een uitstekend ruimtelijk inzicht heeft en open staat voor nieuwe dingen. En dat is allemaal te danken aan het kijken naar dat ene schilderij? Tuurlijk niet, maar dat mensen zich letterlijk en figuurlijk kunnen laven aan cultuur is onomstreden en die wandelingen met de ietwat zielige dochter op de arm langs de kunst in de woonkamer legden mogelijk de eerste kiem.