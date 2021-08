Wel een kettingreactie met knikkers, geen domino-effect van corona bij KVW Woensel-West

Column Koninklijk huis heeft gewoon ‘dikke skijt’ aan het klimaat

14 augustus Fietsend naar een klein zwem- en zonparadijsje in de buurt bespraken we de vakantie. Vliegen, ja of nee? Maar er valt niks meer te boeken viel in Nederland. In - pakweg - Portugal daarentegen is volgens Booking.com nog genoeg te huur. Spanje en Italië zijn geen optie, die landen staan deels in brand. Net zoals Turkije en Griekenland.