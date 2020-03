Wel heel laisser-faire om nu met 'n hoestje in het café te gaan zitten

Ondertussen begonnen we thuis de gevolgen van de coronacrisis ook te voelen. In de vorm van een vierjarige die niet naar school kan, omdat z’n juf snottert. De vierjarige is van het type ‘hekel aan gezag’ en zodoende buitengewoon in zijn nopjes met deze coronavakantie. Maar zie als thuiswerkende ouders nog maar eens iets af te krijgen. Normaal zijn de grootouders de grote redders in nood, maar kun je zeventigplussers nu wel opzadelen met een kleuter die weliswaar fit is als een hoentje, maar dat geniepige virus misschien toch bij zich draagt?