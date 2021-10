Werkgevers moeten personeel na de coronatijd méér gelegenheid geven thuis te werken om de filedruk tegen te gaan

Column Wanhopig en krampach­tig probeert de overheid de taal van het volk te spreken

22 september En weer was er een steekpartij in Brabant. Een jongen van 17 trok maandag in Oss tijdens een ruzie een mes en stak een man in zijn been. Er waren de afgelopen anderhalve week opvallend veel steekincidenten. Zondag ook al eentje in Oss. Zaterdag in Deurne. In Den Bosch en Helmond vielen vorige week zelfs doden.