Wet Damocles (verzegelen woning) is duidelijk, gemeente moet streng optreden om wietkwekerijen te bestrijden

DE STELLINGGeef je mening over onderwerpen die spelen bij mensen in de regio Eindhoven en Helmond.

Vul hieronder de poll in en stuur een bijdrage voor de Opiniepagina’s van het ED in via opinie@ed.nl. Het onderwerp dit keer:

Uit huis zetten om één hennepplant in Westerhoven