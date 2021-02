Wie schrijft De Grote Nederlandse Coronaroman?

Column Als de aanpak van corona een potje schaak was, zou Mark Rutte verliezen

3 februari Wat er precies op het schaakbord gebeurde was voor mij abracadabra, maar ik heb zondag gefascineerd zitten kijken naar hoe Jorden van Foreest met een zogenaamde armageddonpartij het prestigieuze Tata Steel schaaktoernooi won. En dat terwijl ik tot een paar maanden geleden waarschijnlijk verveeld zou hebben weggezapt. Maar sindskort schaak ik zelf een (minimaal) beetje. Ik ben er mee begonnen - hoe cliché - nadat ik in een paar avonden tijd de Netflixserie the Queen’s Gambit erdoorheen gejaagd had.