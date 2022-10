Wij voerden ver van het front onze eigen oorlogjes van alledag

Column Als fan van Van der Poel ben ik inmiddels ook gewend aan rare dingen

Zondagnacht om kwart voor vijf ging de inwendige wekker voor een plaspauze. Als ouderling is het toilet steeds meer de warmste huisvriend. Daarna ga ik standaard aan tafel zitten voor een slokje rosé en een sigaret, om de jongste nachtmerrie in de stal van Augias onder te brengen. Maar dit keer liep ik ook naar de tv, omdat het WK wielrennen in het Australische Wollongong aan de gang was.

26 september