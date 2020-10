Wij vormen een betweterig volkje van 17 miljoen bondscoaches die bijklussen als viroloog

Ik vrees dat hij gelijk heeft. Wij vormen een betweterig, veel te mondig volkje. Nederland beschikt zodoende over zeventien miljoen bondscoaches, die zich dankzij zelfstudie - lees: een paar uurtjes surfen op internet - inmiddels ook hebben bijgeschoold tot viroloog. Waar komt dat toch vandaan? Iets in ons kraanwater? Feit is in ieder geval dat wij weigeren antwoorden als dusdanig te accepteren, en altijd reageren met een nieuwe vraag.