Wij waren anders. Wij deden klussen die écht héél érg nodig waren

ColumnEen oranje keuken. Ineens was het idee er. Niet vanwege warme gevoelens voor het koningshuis, of het Nederlands elftal, maar gewoon omdat het weer een iets anders is. Een interessant experiment. Dus sloegen we aan het texen. Nouja, vooral aan het poetsen, afplakken en kitten, want zo gaat dat met schilderen: het gedeelte met de verf is het minst belangrijk.