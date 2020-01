Wíllen fysieke winkels wel klanten eigenlijk?

Die bon met mijn naam erop én een bedrag van 500 euro, daarmee het gênante bewijs vormend van het mateloze gat in mijn hand. Weliswaar had ik de broeken in kwestie allemaal geretourneerd – brede heupen en lange benen; qua maat een niche, dus had ik in de hoop op een toevalstreffer veel besteld - , maar dat viel uit die bon niet op te maken. Straks stuit een moeder bij het voorlezen van onze oude Rupsje Nooit Genoeg op die bon en voor je het weet ben je op het schoolplein onderwerp van ‘praat’.