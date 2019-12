Wim van der Leegte van VDL Groep Eindhoven: 'Import uit China bedreigt welvaart'

Dat schrijft Wim van der Leegte, eigenaar en commissaris van de VDL Groep in Eindhoven, in een bijdrage op de opiniepagina's in het ED.

Nadat eerder de opkomende markt voor zonnepanelen in Europa is overspoeld door goedkope producten vanuit China dreigt nu volgens Van der Leegte hetzelfde voor elektrisch busvervoer. Aanleiding voor de kritiek van Van der Leegte is de aankoop van 259 elektrische bussen van Chinese makelij, die gaan rijden in Overijssel, Flevoland en Gelderland. Het is niet voor het eerst dat Nederlandse vervoerders elektrische bussen in China kopen.

Het steekt Van der Leegte dat de VDL Groep naast orders grijpt doordat geen sprake is van een gelijk speelveld. Naast lagere lonen en overheidssteun worden Chinese bedrijven bevoordeeld doordat ze nauwelijks importheffingen betalen in Europa, terwijl China allerlei barrières opwerpt voor Europese producenten.

Kapitaal

Voor VDL Bus & Coach, dat door forse investeringen is uitgegroeid tot Europees koploper in elektrische bussen, is de Europese thuismarkt cruciaal. ,,Produceren wij niet meer in Nederland, dan verliezen we de kennis en vervolgens het kapitaal en daarmee onze welvaart", aldus Van der Leegte.

Bussen kopen in China kost hier banen

Wim van der Leegte grijpt de aankoop van bussen in China aan om te pleiten voor een gelijk speelveld. Onze welvaart in Europa is in het geding.

Volledig scherm Een elektrische bus van VDL Bus & Coach © VDL Bus & Coach

De 259 elektrische bussen die gaan rijden in Overijssel, Flevoland en Gelderland worden besteld in China bij BYD. De eerder aangekondigde 156 Chinese elektrische bussen die gaan rijden in de vervoersgebieden Amstelland-Meerlanden en Haarlem-IJmond worden geleverd door Ebusco, een importeur van Chinese bussen.

Uiteraard had VDL Bus & Coach, Nederlands enige busproducent en onderdeel van ons familiebedrijf VDL Groep, deze 415 elektrische bussen graag geleverd. Voor de goede orde, wij konden vóór definitieve gunning voldoen aan alle gevraagde condities: concept en tijdige levering waarvoor uitgebreide garanties zijn verstrekt. Het aantal stadsbussen in Nederland bedraagt ongeveer 6500. Rekening houdend met een afschrijving van 10 tot 15 jaar, is de markt voor 2020 grotendeels ingevuld. Dus voor volgend jaar is er weinig ruimte voor onze Nederlandse bussen, terwijl voor ons als Europees koploper in de elektrificatie van zwaar vervoer onze thuismarkt cruciaal is.

Innovatie van de bovenste plank

Het ontwikkelen van elektrische bussen is innovatie van de bovenste plank. Door significante investeringen in onderzoek en ontwikkeling heeft VDL zich verder gespecialiseerd van busproducent naar systeemintegrator, inclusief de levering van laadinfrastructuur, elektriciteit, onderhoud, connectiviteit en trainingen. Als specialist in de energietransitie juichen wij de welkome vooruitzichten van het volledig verduurzamen van het openbaar vervoer van harte toe.

Natuurlijk hebben wij een zakelijk belang. Maar als voorvechter van het behoud van werkgelegenheid in de hoogwaardige Nederlandse maakindustrie maken wij ons grote zorgen door de gunningen van de genoemde concessies. Het bestellen van Chinese bussen heeft structurele consequenties voor de werkgelegenheid. Onze divisie Bussen telt 2600 medewerkers in Nederland en België en verkoopondersteunende activiteiten in 20 Europese landen. De 415 nieuwe Chinese bussen die in ons land gaan rijden, vertegenwoordigen ongeveer 800 manjaren werk, exclusief uitbesteed werk en onderzoek en ontwikkeling bij toeleveranciers en kennisinstellingen.

Uit het lood

China levert voor 35 miljard euro goederen aan Nederland en Nederland voor 10 miljard aan China. De handelsbalans is dus uit het lood en China trekt onze werkgelegenheid weg. Produceren wij niet meer in Nederland, dan verliezen we de kennis en vervolgens het kapitaal en daarmee onze welvaart. Een kwart van alle banen in Nederland is industrieel, of daaraan gerelateerd. Maar liefst 70 procent van onze export is afhankelijk van de industrie. Wie de Nederlandse industrie wegdenkt, kan de rampzalige gevolgen voor de BV Nederland wel uittekenen.

Wij zijn voorstander van zo weinig mogelijk handelsbarrières in de wereld, maar ook van een gelijk speelveld. Los van de schaalvoordelen, lagere lonen en veelal overheidssteun is het ook nog makkelijker voor Chinese bedrijven om naar Europa te exporteren dan andersom. Chinezen betalen in Europa nauwelijks importheffingen, terwijl Europeanen in China met stevige importheffingen worden geconfronteerd. Daarnaast beperkt China de concurrentie op de thuismarkt en dwingt het bedrijven in China te laten produceren en hun kennis te delen. Het ongelijke speelveld is daarmee wel geschetst.

Europa zet onze welvaart op het spel

Door de deur wagenwijd open te zetten voor import van Chinese producten, zet Europa onze welvaart op het spel. Nadat eerder de opkomende markt rond zonne-energie in Europa is overspoeld door goedkoop aanbod uit China, dreigt voor elektrisch busvervoer hetzelfde. Laten we niet in dezelfde val lopen en ons kabinet oproepen zich in Brussel sterk te maken voor een gemeenschappelijk Europees industriebeleid.

In het geval van de 259 Chinese bussen hebben wij helaas niet kunnen rekenen op ondersteuning van de penvoerder van de concessie, provincie Overijssel. Terwijl VDL precies een jaar geleden met de overname van Siemens Hengelo 450 banen voor de Nederlandse hoogwaardige industrie heeft weten te behouden. Bij onze bedrijven in Overijssel werken ongeveer duizend mensen en wij investeren de komende twee jaar voor zeker zeventig miljoen euro in deze regio. In totaal telt de VDL Groep 104 werkmaatschappijen met 17.110 medewerkers, waarvan 85 procent (14.421 medewerkers) in Nederland werkt.

Discussie

Wat uitgebreide discussie behoeft, is dat vervoerders deelnemen aan tenders en dan een busleverancier kiezen. De busleverancier is dus afhankelijk van de keuze van de vervoerder die zich moet richten op de aanbestedingsvoorwaarden van de concessieverlener. Maar als die stelt ‘wij gaan daar niet over’, houdt alles op.

Het behalen van een eventueel betere inkoopprijs door bussen van Chinese makelij aan te schaffen, valt in het niet bij het effect dat een order bijdraagt aan de BV Nederland. Orders voor Nederlandse bussen stromen terug in de Nederlandse economie via duurzame werkgelegenheid, vennootschaps- en loonbelasting, in innovatieve ecosystemen door samenwerking met hightech-partners en kennisinstellingen en door lokale maatschappelijke bijdragen.