Win-win: eten wordt niet weggegooid en je koopt het voor weinig geld

Punt is dat er in Amsterdam, waar mijn dochter woont, al vanaf het begin best veel winkels, restaurants en bakkers meededen. Maar hier dus niet. Een Coop in Waalre of Heeze, meer was er nog niet. Dat is inmiddels veranderd. Echt veel restaurants zie ik in mijn omgeving - tien kilometer - niet. Maar wel bakkers, (vers)supermarkten, delicatessezaken, lunchrooms, Hema, bio-slagerijen en sushi-restaurants. Wie iets over heeft maakt er een Magic Box van. Dat kun je reserveren, betalen en ophalen. Wel op tijd checken, anders staat het bij ‘net gemist'. Jammer. Maar ach, dan is er in ieder geval iemand anders blij mee. En dat is toch de bedoeling van de app. Zero-waste! Top!