Winterzwemmen is hot

Een duik in de Atlantische Oceaan is koud, dan koel je echt wel af. Een dompelbad in de sauna vind ik ook lekker. Heel vroeg in het voorjaar of heel laat in het najaar spring ik met gemak in natuurwater en toen mensen met winterjassen aan op het strand in Polen liepen, kleedde ik me uit en ging de golven in. Maar in de winter zwemmen in natuurwater heb ik nooit gedaan. Dat is wel iets heel anders natuurlijk. En toch heb ik de kriebels.