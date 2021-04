Wodka, een schuimmachine en vooral een klein beetje realiteitszin hadden Bests festival Alaparada goed gedaan

We puzzelden eindeloos met de begroting en schooiden bij potentiële geldschieters. Maar uiteindelijk was de conclusie onvermijdelijk: Di-Rect was schandalig duur en de risico’s waren te groot. Dus schaalden we af. Een sponsor doneerde een paar dozen wodka, we joegen schuim in een of andere vage feestkelder - ook populair bij de Zuid-Limburgse gayscene - en hadden een een topfeest.