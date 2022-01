Wolf verzorgt evenwicht, als je hem schiet komt er een nieuwe; schapen 's nachts binnenhalen of achter hek

In de Franse Alpen zijn veel wolven. Daar staan schapen in een hek met grote berghonden erbij uit de Pyreneeën om de kudde te bewaken. Deze honden zijn niet voor de poes. Ze groeien op in de schapenstal en moeten alle hondachtigen die naar de kudde toekomen bijten. Dat werkt zeer effectief. Deze honden zijn niet leuk voor jou als je de hond uitlaat. Dan moet je altijd van de kudde af lopen.

Ik heb hoog in de Franse Alpen gekampeerd: in de Vanoise en in de Mercantour - waar een keer in de schemer een wolf mij op een meter passeerde, net voor mijn tentje. Hij liep gewoon door op jacht naar een steenbok of een gems. We hebben op trektocht vaker hoog in de bergen gekampeerd en er zijn vast wel eens vaker wolven langs gelopen. Zolang je geen hond bij je hebt, doen ze niets.

Quote Mensen goede voorlich­ting geven over de wolf en wat begrip kweken helpt en schapen 's nachts binnen halen

Er bestaat een prachtige Franse film over wolven en de cineast sliep in een bivakzak tussen de wolven, om ze te bestuderen en te filmen. Ze deden hem niets. Hij markeerde zijn plek rondom zijn slaapzak, zoals de wolf dat ook doet. Met een beetje urine hier en daar. Zo wist hij waar de grens was.

De wolf zorgt voor een natuurlijk evenwicht. Als je hem gaat afschieten, komt er een plaats vrij voor een nieuw exemplaar. Dus afschieten helpt niet. Mensen goede voorlichting geven over de wolf en wat begrip kweken helpt wel. En de schapen ‘s nachts binnen halen of in een deugdelijk hek zetten is een goede methode.

De wolven hoeven ook niet overal rond te lopen, maar in de natuurgebieden kan dat geen kwaad. We hebben al zo weinig natuur.