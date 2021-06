Wonende mens moet meer te zeggen hebben bij bouw huis; ‘deskundigen’ trekken teveel aan de touwtjes

Een hapering in de lokale democratie is het gebrek aan vertrouwen van het bestuur in burgers. In mijn gemeente Bladel bijvoorbeeld. De gemeenteraad buigt zich over een ‘beleidskader voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)’ in de woningbouw. Lees: zeggenschap van burgers als het gaat om hun eigen woning en woonomgeving.

Bladels voorstel ademt paternalisme en bemoeizucht

Het voorgenomen beleid in Bladel is niet hoopgevend. Het voorstel ademt paternalisme en bemoeizucht. Zeggenschap voor burgers betekent volgens de gemeente vooral veel en lastig werk voor ambtenaren, de burgers moeten bijna bij alles geholpen worden, het duurt allemaal veel langer dat een ‘normaal’ bouwproces en burgers zijn zich nauwelijks bewust van hoe moeilijk het allemaal is. En vergis u niet, dit is van toepassing op veel gemeenten.

Toen ik dit las moest ik denken aan een documentaire die ik op tv zag, over een voorstad van Lima (Peru). Dit deel van de stad kreeg in twintig jaar zo’n 400.000 inwoners en het opmerkelijke is dat zij bijna allemaal hun eigen huis bouwden. De overheid daar heeft niet genoeg geld voor sociale woningbouw. Ze beperkt zich tot het uitzetten van een eenvoudige stedenbouwkundige structuur, het aanbieden van openbaar vervoer, aansluiting op water, elektriciteit, riolering.

Quote in Nederland is er tussen deze overheid en burgers een derde ‘tussenlaag’, het zijn de ‘deskundi­gen’, de stedenbouw­kun­di­ge, de projectont­wik­ke­laars, beleggers, etcetera Frits Pijnenburg

Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen Lima en Nederland. Toch roept de Peruaanse praktijk een scherpe vraag op: Hoe is het mogelijk dat de armste bevolkingsgroepen in een arm land als Peru per saldo méér concrete invloed op hun eigen woonsituatie hebben dan veel burgers in Nederland. Woningbouw is altijd materieel en immaterieel tegelijk, het is altijd ook bouwen aan een samenleving. De zeggenschap over het eigen wonen is bij uitstek een individuele aangelegenheid: de wonende mens behoort daarin zelf het primaat te hebben. Maar in Nederland is er tussen deze twee partijen (overheid en burgers) een derde, ‘tussenlaag’ te onderscheiden. Het zijn de ‘deskundigen’, de stedenbouwkundige, de projectontwikkelaars, beleggers, etcetera.

‘Woonconsument’ niet opgewassen tegen krappe markt

Die tussenlaag trekt aan de touwtjes, met grondbezit als machtsmiddel. En zo lang de markt krap is is de ‘ woonconsument’ er niet tegen opgewassen. Terwijl de woningbouw in Nederland in naam plaatsvindt volgens de mechanismen van de markt, is van een echte markt geen sprake omdat gelijkwaardigheid tussen vragers en aanbieders ontbreekt. Toch ervaren veel gemeentebesturen dat als een normale zaak. Ze vergaderen vaker, inniger en beslissender met projectontwikkelaars over de toekomst van hun gemeente, dan met hun eigen burgers. Dat moet dus echt anders .

Er is bij de lokale overheid wat zeggenschap in de woningbouw betreft dringend behoefte aan visie, een sense of direction, een idee van wat ze wil laten bouwen en waarom en voor wie en met wie. Die lokale overheid zou om te beginnen haar eigen burgers als de primaire bondgenoot en uitvoeringspartner moeten erkennen. Ze zou er een eer in moeten stellen individueel (of coöperatief) opdrachtgeverschap voor iedereen mogelijk te maken, als alternatief voor ‘woonconsumptie’. Een pleidooi voor echte medezeggenschap, en echte betrokkenheid van burgers vraagt om een andere mentaliteit van een lokale overheid.

Frits Pijnenburg is oud-wethouder in de gemeente Bladel