Woningbouw ten onrechte aangevoerd als argument om plan District-E in Eindhoven door te zetten

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - N u de besluitvorming over District E stil ligt, worden plotsklaps andere argumenten een hoofdrol toebedeeld in de discussie over het Eindhovense bouwbeleid. Wethouder Yasin Torunoglu en ED-redacteur Michel Teeuwen zeggen dat woningzoekenden de dupe zijn van de bezwaren tegen de plannen op het ‘nieuwe Stationsplein’.

Dat roept veel vragen op. Om welke woningzoekenden gaat het? Het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld ASML-nieuwkomers zomaar een woonplek kunnen claimen. Eindhoven heeft geen specifieke plicht huizen voor dergelijke groepen te bouwen. Wel rust er een taak op alle regiogemeenten, samen met ASML en andere groeibedrijven, daar hun schouders onder te zetten.

Woningnood hard gelag

Voor Eindhovense jongvolwassenen, en in het bijzonder degenen die een gezin willen stichten, is de woningnood een hard gelag. Hun claims wegen zwaar en er dient onverwijld voor deze groep te worden gebouwd. Het gaat hier om mensen die onze stad nu en in de toekomst draaiende houden, om zorgmedewerkers, handhavers, mensen in basisonderwijs, vuilnisophalers, enzovoort.

De vraag is echter of deze jonge gezinnen zitten te wachten op een relatief klein appartement op de twintigste etage van een woontoren. Bovendien, de meeste woningen in de nu voorliggende torenplannen zullen niet betaalbaar zijn voor bovengenoemde groepen. De torens worden namelijk niet ontwikkeld door een woningcorporatie, maar door projectontwikkelaars.

Quote Andere mogelijkhe­den elders in de stad waar sneller èn goedkoper gebouwd kan worden dan in het centrumge­bied, zijn niet of onvoldoen­de onderzocht en uitgewerkt Kathelijne de Koning en Peter van Opbergen

Helaas heeft het gemeentebestuur, vanaf ex-burgemeester Van Gijzel, het onzalige plan opgevat om het woningprogramma primair en met voorrang in het centrum te realiseren. Tal van andere mogelijkheden elders in de stad waar sneller èn goedkoper gebouwd kan worden dan in het complexe en volle centrumgebied, zijn niet of onvoldoende onderzocht en uitgewerkt.

Dat is vragen om moeilijkheden want die torens brengen een slechter leefklimaat teweeg in termen van verkeersintensiteit, hittestress en wind- en schaduwhinder. In relatief ‘lege’ stadsgebieden zoals de omgeving van de Kennedylaan en de Professor Dorgelolaan, in de nabijheid van de TU/e, is die hinder uiteraard minder ingrijpend en is de kans dat het verkeer vastloopt minder groot. Dat zijn plekken waar je makkelijker de hoogte in kunt.

Hindernissen en weerstand

Het gemeentebestuur had zich vooraf moeten realiseren dat het bouwen van minimaal 7000 woningen in het centrum op allerlei hindernissen en op veel weerstand van bewoners zou stuiten. Nog altijd lijkt het bestuur niet te beseffen hoe groot de impact van torens op de bestaande omgeving is. Bezwaarmakers de zwarte piet toebedelen is dan ook unfair.

Uiteraard is het dringend nodig om de vaak bedroevende kwaliteit van de openbare ruimte in en rond het centrum te verbeteren, met ook meer bewoning. Maar het overgrote deel van het woningprogramma zal toch echt elders gerealiseerd moeten worden. Dat kan sneller, goedkoper en met minder complexiteit. De Eindhovense woningzoekenden en de stad zijn daar beter mee af. Of gaan de belangen van projectontwikkelaars en bouwers voor?

Kathelijne de Koning en Peter van Opbergen zijn verbonden aan Stichting Beter Eindhoven