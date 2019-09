Yogasnuiver mag niet wegkijken

OpinieWilbert Paulissen is politiechef van de eenheid Oost-Brabant. Van 2010 tot april 2019 was hij hoofd van de landelijke recherche in Nederland. Dit verhaal is een sterk verkorte weergave van een essay dat hij schreef voor het Vlaamse Cahier Politiestudies. Klik hier voor de volledige versie.

Drugsgebruikers houden met hun gedrag criminele machtsstructuren in stand. Het is goed om ze daar op aan te spreken.

De tolerante houding in Nederland ten opzichte van drugsgebruik heeft juridisch zijn vorm gekregen in het gedoogbeleid rondom coffeeshops. Het idee achter het coffeeshopbeleid was een scheiding van de hard- en softdrugsmarkt. Het beeld bestaat dat dit beleid alleen softdrugs betreft, maar stapje voor stapje is dat ook gaan gelden voor het gebruik van cocaïne en synthetische drugs.

Niet strafbaar

In het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie (2015) staat expliciet beschreven dat er geen gerichte opsporing is en er - in het geval dat er sprake is van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik - geen inverzekeringstelling hoeft te volgen. De hulpverlening aan de gebruiker staat voorop. Op de website van het Trimbos-instituut staat zelfs dat het gebruik niet strafbaar is (dat betekent dat het is gedecriminaliseerd: formeel mag het niet, maar feitelijk wordt gebruik binnen grenzen niet vervolgd). Als bezoeker van een dancefeest word je gewaarschuwd dat je altijd de kans loopt gecontroleerd te worden. De politie kan de drugs in beslag nemen, maar je krijgt geen boete. Op de website wordt geruststellend afgesloten met de mededeling dat je normaal gesproken voor bezit van zowel softdrugs als harddrugs niet opgespoord en vervolgd wordt.

Het probleem van de achterdeur bij de coffeeshops krijgt veel aandacht, omdat die hypocriete situatie niet langer als houdbaar gezien wordt. Maar ook bij harddrugs bestaat een achterdeur. Die wordt maatschappelijk geframed als het domein van criminelen dat door politie en justitie bestreden moet worden. Drugs zijn niet erg, de ondermijnende effecten wel: dat is dan de redenering. Een onhoudbare situatie.

NRC Handelsblad schreef vorig jaar over 'agendahedonisten', mensen die drugs en een gezonde levensstijl combineren. Doordeweeks trainen ze, in het weekend gebruiken ze drugs. In het verhaal werd een 27-jarige kunstlerares opgevoerd, die haar dag begint met een sportles (bijvoorbeeld yoga), megagezond eet en 's avonds om half elf naar bed gaat. ,,Maar in het weekend drinkt ze, snuift ze soms een lijn coke en neemt ze op zijn tijd xtc als ze gaat dansen - 'maar meestal is het coke'. In deze ambivalente levensstijl staat zij niet alleen. Dit is het nieuwe 'agendahedonisme': hoogopgeleide twintigers en dertigers in de grote steden leiden enerzijds een ultragezond leven, maar zijn in het weekend niet vies van een heftig feest met de bijbehorende drank en drugs.

Veiligheidseffecten

Op een internationale conferentie in Rotterdam sprak korpschef Erik Akerboom vorig jaar over deze groep. De Telegraaf koppelde er het woord 'yogasnuiver' aan. Het was voor het eerst dat de discussie over de veiligheidseffecten van gebruik publiekelijk werd gevoerd.

Op de - groeiende - mondiale drugsmarkt gaat het om vraag en aanbod. Als het gaat om de bestrijding van het drugsprobleem, richt zich dat uitsluitend op de aanbodzijde. De gebruikerszijde wordt vooral gezien als een gezondheidsprobleem, niet als een veiligheidsprobleem. Deze situatie handhaven betekent kiezen voor handhaving van het probleem. Meer aandacht voor het veiligheidsprobleem betekent niet minder aandacht voor de gezondheidseffecten. Beiden kunnen prima hand in hand gaan.

In de kern is het zaak het drugsgebruik terug te dringen en te kijken of de veiligheidseffecten van het gebruik de huidige gebruiker op andere gedachten kan brengen. Gebruikers zijn geen junks die niet nadenken over maatschappelijke effecten van hun gedrag. Ze zijn beïnvloedbaar op terreinen als milieu, roken en bewust eten. De overheid en instanties als Wakker Dier voeren effectief campagnes om gedrag te veranderen.

Het maatschappelijk denken en doen is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. De verminderde acceptatie van roken is daar een treffend voorbeeld van: waar staat er tegenwoordig nog een glaasje met sigaretten op een feestje?

Mondiale crisis

Gedrag beïnvloeden is moeilijk en vraagt deskundigheid. Maar het is niet onmogelijk en er is veel kennis over wat werkt en wat niet of juist averechts. Als Nederlandse gebruikers massaal gevoelig blijken en stoppen, is dat nog maar een druppel op de gloeiende plaat; ook dit onderwerp vraagt internationale aandacht.

Niet langer ontkennen dat drugs enorme problemen veroorzaken is de eerste stap. De wereldwijde effecten in termen van milieu, drugsdoden, doden door geweld, corruptie en ondermijnende effecten als witwassen en invloed op het bestuur van landen, verdienen het label mondiale crisis. De prominente positie van Nederland verdient veel aandacht, in ieder geval in ons land zelf.

Wat nodig is, is een samenhangende aanpak. Geen eenvoudige weg, maar een alternatief voor de weg van de legalisering. Een weg die we sowieso in zouden moeten slaan, want in de kern is druggebruik niet het onderliggende probleem, maar het brede maatschappelijke klimaat. De koopman wint het van de dominee.

Internationale aanpak

Vanuit Nederland alleen is de georganiseerde criminaliteit op dit gebied niet meer te verslaan. Het drugsprobleem heeft een mondiaal karakter, de internationale aanpak ervan is toe aan versterking. In Nederland zou gewerkt moeten worden aan een Deltaplan van de centrale overheid, om te voorkomen dat Nederland verder onder water loopt. In navolging van de Taskforce Brabant Zeeland zou een Taskforce Nederland een mooie aanvulling zijn op alle initiatieven die er nu lopen.

Ook van het bedrijfsleven mag een bijdrage worden verwacht. Bedrijven zijn - in veel gevallen onbewust, maar vaak ook bewust - een belangrijke facilitator van drugscriminaliteit. Bestrijding van ondermijning moet voor bedrijven onderdeel gaan uitmaken van het concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Als toch gekozen wordt voor legalisering, is het geen verloren energie om nu te proberen het drugsgebruik beheersbaar te houden, zoals dat ook gebeurt bij alcohol en roken. Het is zeker ook geen verloren energie om te investeren in betere opsporing en een verdere samenwerking. Internationale georganiseerde criminaliteit zal er immers altijd zijn, legalisering of niet.