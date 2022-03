Ze hadden Anton Philips van zijn sokkel geschoten

INGEZONDEN OPINIE Mening | Democratie, de lange termijn is moeilijk voor politici; waarom geen burgerra­den met inloten van leden

EINDHOVEN - Democratie? Probeer eens in wat langere termijn te denken. In een periode van 50 jaar, of beter nog 100. Een zuchtje wind in de evolutie van de aarde. Natuurlijk is dat moeilijk. We weten niet wat er over 50 jaar gebeurt, of morgen.

24 februari