Ze zien alleen maar cijfertjes en niet het echte leven. Schande!

Column Misschien was hij vroeger ook al een manager van likmevest­je

6 december Poeh poeh, nou nou. Het is dat ik niet weet vanaf waar Sinterklaas vertrekt - haven, station, budgetvlucht vanaf Eindhoven Airport mits het niet te mistig is - anders was ik 'm vanochtend hoogstpersoonlijk gaan uitzwaaien. Want eerlijk gezegd is het een opluchting dat hij vertrokken is.