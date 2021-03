Zeg maar eens nee tegen de Cliniclowns

Ik heb ‘t vast van mijn moeder. Zo kwamen we er na haar overlijden achter hoeveel goede doelen baat hadden gehad bij haar onvermogen om nee te zeggen: tientallen. Mijn vader schrok er van. En toen wist hij nog niet hoe wanhopig moeilijk het zou blijken om al die goede doelen ervan te overtuigen dat de donateur er echt niet meer was. Mijn vader is nu ook al 8,5 jaar dood en nog steeds komt er post van mijn moeders goede doelen op mijn vaders naam in mijn brievenbus.