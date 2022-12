Zeker bij voetbal en de kerk zijn de wonderen de wereld nog niet uit

Column Een camera aan je ziekenhuis­bed? Gevoel alsof er altijd iemand naar je loert

De techniek staat voor niets. Zo loopt in het Eindhovense Catharina Ziekenhuis nu een proef met een slimme camera die patiënten continu in de gaten houdt. De camera monitort je hartslag en ademhaling en kan dat eigenlijk beter dan een verpleegkundige, simpelweg omdat die camera er altijd is.

1 december