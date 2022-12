Zelf de reclame bepalen op je scherm: geef mij maar een Romeinse villa met palmbomen

BESTE LEZER Ultieme uitdaging voor ED-le­zers: de kerstpuz­zel van wiskundele­raar Harry de Leuw

Er is weinig dat bij onze lezers meer losmaakt dan... puzzels. Velen zijn verknocht aan het journalistieke werk dat we leveren. Maar onder hen is ook een grote groep fanatieke puzzelaars. Daarom hebben we dit jaar een speciale kerstpuzzel, daar komt u de feestdagen wel mee door.

17 december