Zelfs een saai tussenkopje is voor u voldoende om onze verhalen niet verder te lezen

Column Oermoeder die waakte over het leven, in de hoop dat de baby’s ooit veilig slapen, waar dan ook

Dagelijks zien we op de journaals vooral beelden van zwaargehavende gebouwen, die in puin zijn geschoten. We zien Oekraïners vertwijfeld tussen die gebombardeerde gebouwen lopen, als schimmen in een verloren stad van verloren straten.

22 maart