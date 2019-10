Zij begint nog aan haar reizen, mijn toekomst is de achteruitkijkspiegel

Column Geen zin in Markt­plaats­vreem­den over de vloer

23 oktober Het moest gewoon gebeuren. De kinderwagen moest verkocht. Onze jongste is inmiddels nota bene vier en kreeg zijn slungelige lijf – hoe hij ook zijn best deed, want hij laat zich graag als een koning rond rijden – twee jaar geleden al niet meer in het zitje gepropt. Maar ik ben een tikkeltje pathetisch ingesteld, hecht zodoende nogal aan dingen en aan die kinderwagen kleven zoete babyherinneringen. Dus toen de via Marktplaats gevonden koper zich aan onze voordeur meldde, heb ik me boven verschanst en het aan vriendlief overgelaten om de transactie af te handelen.