Zijn grootse paardenverhalen werden met hoon ontvangen

Als voormalig paardenmeisje had ik natuurlijk dolblij moeten zijn. Wekelijkse bezoekjes aan de manege lonkten. Maar ik voorzag ook problemen. Want men - als in onze samenleving - vindt ponyrijden niet stoer en mannelijk. Een dag later kreeg ik al gelijk: de zesjarige kwam beteuterd thuis van school. Zijn grootse paardenverhalen waren door zijn vriendjes met hoon ontvangen. Want ponyrijden is voor meisjes.



Ik had 'm natuurlijk kunnen vertellen dat je als jongen op ponyles juist uitstekende zaken kunt doen. Dat er vroeger bij ons op de ponyclub één jongen zat; het haantje in een overvol kippenhok met alle populariteit van dien. Justin Bieber in een Ziggo Dome vol gillende pubermeisjes, als het ware. Maar daar hoef je bij een zesjarige niet mee aan te komen, want zesjarige jongetjes vinden meisjes stom.