Zijn vrouwen soms niet geschikt om zand te scheppen?

column Niet opvallen tussen de grafstenen

25 januari Daar stond ik ineens met in mijn handen de cd Requiem for a friend van Zbigniew Preisner, de Poolse filmcomponist, vooral bekend van zijn muziek voor de films van Krzysztof Kieslowski. In de rest van het stukje zal ik u niet meer lastigvallen met de voornamen van het tweetal. Pool zijn is soms ingewikkeld, vooral voor niet-Polen. Ik vermoedde dat Preisner dus Kieslowski bedoelde met die vriend en thuis werd dat bevestigd.