zinin Polen

Verstandelijk dan, niet voor mijn gevoel. Want ik mis de vrienden daar, de stranden, het leven. Maar ik wil niet opgepropt in een vliegtuig zitten. Ik vind het ook moeilijk om op het journaal toeristen te zien die wel vliegen en hoogblond en donkeroranje (ik generaliseer nu) roepen dat er niets aan de hand is en dat de vakantie fántástisch was. Ik hoop dat deze mensen zich laten testen en daadwerkelijk in thuisquarantaine gaan. De meeste besmettingen vinden thuis plaats en we moeten stappen terug. Tot we terug bij af zijn? Ik wil er niet aan denken, maar je kop in het zand steken werkt niet. En zou Koeman eigenlijk nog berispt worden? Hij geeft toch ook niet echt het goede voorbeeld. Of staat hij boven de wet?